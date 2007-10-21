Высший админсуд начал разбираться с результатами выборов

Сегодня в 14.00 коллегия судей Высшего административного суда Украины в составе пяти лиц под председательством председателя суда Александра ПАСЕНЮКА начали рассмотрение дела по искам пяти политических сил к Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, административное дело направлено в суд по жалобами Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольных демократов.

В частности, истцы просят суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; приведшими к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, предоставление им ненадлежащей оценки, непринятия мер по устранению нарушений; а также требуют провести пересчет голосов.

В начале судебного заседания представители СПУ заявили ходатайство привлечь к рассмотрению дела как третьих лиц все политические силы, которые принимали участие в досрочных парламентских выборах; вызвать в качестве свидетелей представителей упомянутой партии, которые обратились с 11 заявлениями в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с превышением служебных полномочий или служебной небрежностью членов ЦИК во время подсчета результатов выборов.

От ЦИК в судебном процессе принимают участие заместители председателя комиссии Андрей МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и член ЦИК Юлия ШВЕЦ.

В качестве третьих лиц – представитель БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, блока “Наша Украина – Народная самооборона” Валерий КАРПУНЦОВ и Олег ДИДЕНКО.