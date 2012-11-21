Луценко считает, что результат оппозиции на выборах - «поражение победное»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем последнем слове на заседании Апелляционного суда Киева.

Ю.Луценко отметил, что «страх перед правящей мафией прошел. Бульдозер Януковича еще контролирует действительность, но уже утратил контроль над будущим. Подкуп олигархов больше не гарантирует нужный им результат. Особенно – там, где есть независимые СМИ и свободная общественная активность».

По его словам, «невзирая на позорные методы фальсификаций, подкупа и подсчета голосов спецподразделениями «Беркут», общий результат трех оппозиционных сил в 180 депутатских мандатов является формально поражением, но поражением победным. Оно открывает перспективу к полноценной победе на президентских выборах 2015 года. 7% преимущества избирателей «Батькивщины», «Удара» и «Свободы» над электоратом Партии регионов и КПУ являются мощным оптимистичным сигналом о том, что Януковича не только теоретически нужно, но и практически возможно побеждать».

Кроме того, по мнению Ю.Луценко, результаты выборов также засвидетельствовали, что большинство избирателей не признают лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений.

«И она должна выйти из тюрьмы. Теперь это решение должна легитимизировать Верховная Рада», – сказал он.