Луценко нарисовал три сценария президентской кампании 2015

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-министр сказал сегодня во время произнесения своего «последнего слова» в Апелляционном суде Киева.

«Как человек, который никоим образом не претендует на президентскую булаву, я возьму на себя смелость требовать от наших лидеров единства и однозначно предостеречь их, что без этого президентский зуд – голые понты и голоса на ветер. Словами Лины Костенко: «Є боротьба за долю України, все інше – то велике мискоборство», - подчеркнул Ю.Луценко.

По его убеждению, если в результате «Батькивщины» учесть решающее личное влияние лидера партии Юлии Тимошенко, то лидеры оппозиционных партий – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок – имеют приблизительно равные стартовые рейтинги в 12-15%. «Следовательно, все будет зависеть от их действий в новом парламенте, что станет решающим экзаменом их настоящих способностей и намерений», - считает экс-министр.

По мнению Ю.Луценко, парламентские выборы показали, что «избиратели хорошо все понимают в якобы замысловатых маневрах отечественных политиков».

Экс-министр подчеркнул, что сегодня существует лишь три сценария президентской кампании 2015 года. Первая, по его мнению, может быть построена в стиле 1999 года, когда власть выиграла, выведя во второй круг удобного для себя кандидата, который априори не мог победить. Вторая – в стиле 2009 года, когда в результате взаимных ссор, войны и злокачественных союзов каждый из демократических лидеров объявил себя первым и поэтому все стали непроходные. «И только третий сценарий единого кандидата по примеру Помаранчевого 2004 года несет победу демократическому большинству (а нас таки большинство!)», - считает Ю.Луценко.

«Поэтому вопрос 2013 года – или окажутся наши оппозиционные лидеры способными дать совместный ответ на вопрос о едином оппозиционном кандидате в Президенты, или победит влияние их личных амбиций и различных спонсоров и продолжится бесталанное шоу взаимного противостояния. Наверное, Булгаков назвал бы это: «разруха в вождях», - отметил экс-министр.

Ю.Луценко также призвал украинских интеллектуалов уже сейчас начать разработку новых подходов построения отношений между государством и гражданином, государством и бизнесом и т.д. «Если мы изучили причину неудачи украинской Помаранчевой революции и причину успеха грузинской Революции роз, то должны сделать вывод: для радикального изменения страны нужно начинать не с поиска Лидера, который соберет команду и после победы, возможно, сформирует цель», - отметил он.

По его убеждению, в Украине необходимо изменить правила политики ровно наоборот: сначала – общая цель, «которая затем становится толчком к самоорганизации большинства демократических избирателей, которые осознанно наймут для выполнения плана евроремонта соответствующего Лидера с командой единомышленников».

«Я верю, что мы сможем пройти этот путь. Я чувствую, что на это есть общественный запрос», - отметил Ю.Луценко.

Справка УНИАН. 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

20 ноября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор Печерского суда по делу о незаконной слежке.