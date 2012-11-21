Адвокат: Украина обязана выполнить решение ЕСПЧ по Луценко

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин считает, что отклонение Европейским судом по правам человека апелляции Украины на решение о незаконном аресте его подзащитного должно повлиять на рассмотрение кассационной жалобы на приговор по делу о превышении экс-министром служебных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Фомин заявил сегодня в интервью журналистам во время перерыва в заседании Апелляционного суда Киева.

«Я лично считаю, что на это апелляционное рассмотрение решение Европейского суда по правам человека не повлияет. Я считаю, что решение Европейского суда повлияет на решение, которое будет принимать кассационный суд, поскольку Европейский суд признал нарушения, которые были допущены при рассмотрении первого дела, в частности относительно задержания и ареста Луценко», - сказал адвокат.

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Вместе с тем И.Фомин заметил, что ни его подзащитный, ни сторона защиты не будут удовлетворены получением лишь материальной компенсации, поскольку в жалобе в ЕСПЧ они не ставили целью получение средств, а пытались доказать неправомерность действий украинских правоохранителей и судей.

При этом адвокат подчеркнул, что Украина обязана выполнить решение Европейского суда по правам человека

Кроме того, И.Фомин считает, что Апелляционный суд Киева сегодня вынесет решение по жалобе Ю.Луценко по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был информирован о причинах своего ареста.

3 июля этого года Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко, и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

19 ноября ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины относительно решения о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко. Таким образом, решение суда от 3 июля вступило в силу.

Сегодня, 21 ноября, министр юстиции Александр Лавринович заявил, что Украина будет выполнять решение Европейского суда по правам человека по делу "Луценко против Украины".