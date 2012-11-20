ЕСПЧ отклонил апелляцию правительства Украины по делу Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, это произошло после того, как Большая палата отказалась от рассмотрения апелляции на это решение.

Эту информацию в интервью УНИАН подтвердила адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко.

«Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила апелляцию Украины относительно решения о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко», - сказала В.Теличенко.

По ее словам, таким образом, решение от 3 июля о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко вступило в действие со вчерашнего дня, когда и была отклонена жалоба Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 июля этого года Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко и присудил ему 15 тыс. евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5-й Конвенции прав человека относительно его ареста. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изучен судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предупреждения совершения им преступлений или бегства после этого”.

Что касается содержания Ю.Луценко под стражей, то Европейский суд по правам человека выразил сомнение в адекватности решения об аресте Ю.Луценко для принуждения его быстрее ознакомиться с материалами уголовного дела в отношении него. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе Ю.Луценко мог осуществлять давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом объяснены украинским правительством.

Таким образом, Суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5-й Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Европейский суд по правам человека также пришел к заключению, что во время ареста Ю.Луценко не был проинформирован о наличии представления о его аресте, подготовленного Генеральной прокуратурой в связи с первым уголовным делом в отношении бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно только спустя 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, является нарушением параграфа 2 статьи 5-й Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к заключению о нарушении параграфа 3 статьи 5-й Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля за этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5-й Конвенции прав человека, что отразилось в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии сколько-нибудь адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Европейский суду по правам человека также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса против него.

“Принимая во внимание, что он был одним из оппозиционных лидеров, ясно, что дело Ю.Луценко привлекло значительное внимание. Обвиняемый в злоупотреблении властью, он имел право на ответ на такие обвинения через СМИ”, - говорится в решении суда.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

“По мнению Суда, такие обоснования четко продемонстрировали намерения власти наказать Ю.Луценко за публичное несогласие с обвинениями против него и за доказательство своей невиновности”, - говорится в решении.

При этом, в документе отмечалось, что Суд не мог не установить, что ограничение свободы Ю.Луценко было осуществлено не только с целью привлечения его к компетентным органам власти за совершение преступления, но и по другим причинам, что, по мнению суда, противоречит статье 18 Конвенции по правам человека.

Как сообщал УНИАН, бывший министр внутренних дел Украины Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.