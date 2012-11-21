Луценко на суд надел оранжевую ленту

В начале заседания Апелляционного суда Киева экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил отвод прокурорам Дмитрию Лобаню и Евгению Зинченко.

Как передает корреспондент УНИАН, экс-министр аргументировал свое ходатайство вчерашним решением Европейского суда по правам человека, который отклонил апелляцию Украины на решение ЕСПЧ относительно незаконного задержания и ареста Ю.Луценко.

Обосновывая заявленный отвод прокурорам, Ю.Луценко отметил, что «Лобань и Зинченко постоянно заявляли суду, что мой арест законный. Сейчас Европейский суд во всех инстанциях заявил, что арест незаконный. Поэтому представлять интересы Украины в суде эти двое людей не могут. Это двое людей, которые представляли сторону обвинения, – Рената Кузьмина, а не Государство Украина. Руководствуясь решением ЕСПЧ, я требую отвода этих двух граждан из состава стороны обвинения».

В свою очередь и Евгений Зинченко, и Дмитрий Лобань во время обсуждения заявленного Ю.Луценко ходатайства положились на усмотрение суда, но при этом заявили, что не видят оснований для их отвода.

В данное время судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.

Следует отметить, что на одежде Ю.Луценко и его жены Ирины прикреплены помаранчевые ленты по случаю 8-й годовщины Помаранчевой революции, которая отмечается завтра.

Как сообщал УНИАН, 3 июля этого года Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко и присудил ему 15 тыс. евро компенсации от Украины. Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

20 ноября адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко заявила, что решение Европейского суда по правам человека по делу Ю.Луценко против Украины окончательно вступило в силу.

«Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила апелляцию Украины относительно решения о незаконности задержания и ареста Юрия Луценко», - сказала В.Теличенко.

По ее словам, таким образом, решение от 3 июля о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко вступило в силу 19 ноября, когда и была отклонена жалоба Украины.

Справка УНИАН. 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был осужден до 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Вчера Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор Печерского суда по делу о незаконной слежке.