В Раде депутаты поцапались из-за языка (добавлено фото)

В Верховной Раде Украины произошло небольшое столкновение во время рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании» (относительно организации учебно-воспитательного процесса)».

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предусмотрено, что «для удовлетворения национальных, культурно-образовательных и языковых потребностей граждан могут создаваться дошкольные учебные заведения, в которых обучение детей осуществляется на их национальном или ином языке». «В случае необходимости, в дошкольных учебных заведениях могут создаваться отдельные группы, в которых обучение осуществляется на другом языке, чем в заведении в целом», - говорится в законопроекте.

В то же время, представители оппозиции отмечали, что в случае принятия такие нормы закона приведут к тому, что родителей будут убеждать не обучать детей в дошкольных заведениях с украинским языком, что приведет к сужению использования украинского языка в дошкольных заведениях.

Когда председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк поставил на голосование данный законопроект, депутаты от оппозиции подбежали к президиуму парламента и начали вырывать у него микрофон, не давая возможности вести сессионное заседание. А.Мартынюк сделал попытку пересесть в кресло председателя ВР Владимира Литвина, который в то время отсутствовал в сессионном зале, чтобы воспользоваться его микрофоном. В это время продолжалось голосование, и в результате законопроект не набрал необходимых 226 голосов. За него проголосовало всего 222 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не смог принять решения о возвращении к переголосованию данного законопроекта, поскольку данное предложение не набрало необходимого количества голосов народных депутатов. После этого представители оппозиции вернулись на свои рабочие места, а заседание парламента продолжалось в обычном режиме.