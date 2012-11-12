В черновицком селе предоставили региональный статус румынскому языку
08:45, 12 ноября 2012Политика
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В селе Нижние Петровцы Сторожинецкого района Черновицкой области румынскому языку предоставлен статус регионального.
Москаль сообщил о ситуации
Об этом говорится в письме председателя Нижньопетровецкого сельсовета народному депутату Геннадию Москалю, сообщили в пресс-службе Москаля.
Имплементацией положений языкового закона на территории сельсовета занимается специальная рабочая группа.
По данным Государственной службы статистики, румынский язык считают родным более 95% жителей Нижних Петровцев.
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