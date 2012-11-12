В черновицком селе предоставили региональный статус румынскому языку

В селе Нижние Петровцы Сторожинецкого района Черновицкой области румынскому языку предоставлен статус регионального.

Об этом говорится в письме председателя Нижньопетровецкого сельсовета народному депутату Геннадию Москалю, сообщили в пресс-службе Москаля. Имплементацией положений языкового закона на территории сельсовета занимается специальная рабочая группа. По данным Государственной службы статистики, румынский язык считают родным более 95% жителей Нижних Петровцев.

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