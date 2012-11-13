Ельченко «успокоил» россиян: в ВР «Свобода» умерит радикальную риторику

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины и в России Владимир Ельченко в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета.

По его словам, в силу несовершенства избирательного законодательства и в силу общепротестной настроенности очень многие люди проголосовали за «Свободу».

«Раньше у нас была графа «против всех», теперь же ее убрали. Поэтому голосовали за ту партию, которую считали наиболее протестной против всего плохого – против экономической ситуации, безработицы, невысоких зарплат и так далее. Я думаю, что реально идеологии этой партии доверяют намного меньше людей», - сказал В.Ельченко.

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Он подчеркнул, что каждый имеет права на свои взгляды, но они не должны быть направлены против самого близкого соседа.

При этом он уверен, что в парламенте «Свобода» умерит свою радикальную риторику.

«Одно дело - избирательные лозунги, а другое дело - это реальная работа в парламенте. Мне кажется, что когда эта партия начнет брать свое слово в парламенте, то она свою риторику умерит», - сказал В.Ельченко.

Он выразил уверенность, что «Свобода» не сможет диктовать свою позицию в Верховной Раде Украины относительно российского направления в политике. «Это не станет преобладающим мнением в будущей работе парламента Украины», - резюмировал посол.

Как сообщал УНИАН, на последних парламентских выборах в Украине 28 октября за ВО "Свобода" проголосовали 2 млн 129 тыс 933 избирателя, что составляет 10,44% от общего количества граждан, принявших участие в выборах.