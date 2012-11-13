Ельченко: Если кризис в ЕС продолжится, Украина может присоединиться к ТС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко заявил сегодня в ходе общения со студентами Московского государственного лингвистического университета.

«Мы не говорим сегодня ни да, ни нет. Перспективы есть. Если эти тенденции (по росту взаимной торговли со странами ТС - УНИАН), которые сегодня существуют, сохраняться, плюс мы видим кризисные явления в ЕС, если они будут сохраняться, то ответ будет скорее да, чем нет», - сказал В.Ельченко.

По его словам, власти Украины исходят из того, что нужно немного времени, чтобы Таможенный союз заработал, и к 2015 году это объединение «должно приобрести свой окончательный вид». Посол отметил, что сейчас украинские эксперты внимательно изучают процессы формирования коллегиальных органов Таможенного союза, а также экономические процессы Украины и стран ТС.

В.Ельченко подчеркнул, что впервые за последние пять лет наблюдается превышение объемов торговли Украины со странами ТС над объемами торговли со странами Европейского Союза. «На сегодня это 42% в первом случае и уже меньше 30% - во втором», - сказал он.

При этом, по его словам, Украина не отказывается от евроинтеграции, но никто не знает, сколько времени необходимо на этот процесс.

«Нам хотелось бы видеть Украину в Европейском Союзе – в таком, которым он был позавчера. То что происходит сегодня, заставляет задуматься. Но от самой этой идеи никто не отказывается… Сегодня ЕС проходит свои собственные трудности, и что это будет за объединение через год – через пять, никто не знает, что случится с еврозоной, с шенгенской зоной», - сказал В.Ельченко.

Он надеется, что на определенном этапе желания и возможности Украины и Евросоюза совпадут.