У Кличко божатся, что плодить «тушек» не будут

Об этом он заявил в эфире 5 канала в ответ на просьбу прокомментировать заявления Анатолия Гриценко о вероятных предателях в оппозиции.

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«Я представляю «УДАР», и у нас проблем с тушками нет. Вся эта психбольница – тушки, предатели, интриганы - всего этого мы накушались за 20 лет предыдущих парламентов. Люди, которые были в предыдущем парламенте, и многие из которых сами являются тушками, теперь переводят свои проблемы на нас. Господин Анатолий представляет Объединенную оппозицию, - возможно, он о них говорил? Так это их проблемы - пусть сами разберутся, кто у них тушка, а кто нет», - сказал В.Наливайченко.

При этом он отметил, что «УДАР» пришел в Верховную Раду с новыми стандартами политики: «Никакой имитации парламента – никаких дирижеров и подмен друг друга. Только личное голосование и честная политика. Мы идем в парламент, чтобы действовать. И мы защитим выбор людей – всеми методами как парламентской, так и внепарламентской борьбы».