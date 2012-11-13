В ПР признали, что рассчитывают на «тушек» от оппозиции

Об этом он заявил в интервью «Главкому».

«Это важный, но не главный вопрос для сегодняшнего парламента (большинство в парламенте- УНИАН). Сейчас наша партия имеет больше всех голосов, но этого мало. Надо вести переговоры и создавать большинство, независимо от того, что думают политические лидеры. Переговоры мы сегодня ведем со всеми, потому что врагов в Украине быть не должно», - сказал В.Рыбак.

Он отметил, что у политсил могут быть расхождения, разные трактовки событий, но им надо объединяться вокруг проблем, требующих решения.

В то же время говоря о возможности появления «тушек» в новом парламенте, В.Рыбак отметил: «Я не склонен говорить о «тушках» – зачем людей таким образом унижать? Просто, когда приходишь в парламент, наступает переосмысление. Заканчивается предвыборный марафон, и в спокойной обстановке начинаешь оглядываться назад – становиться в ряд людей, которые будут писать законы, принимать решения, которые могут улучшить жизнь если не сегодня, то хотя бы в перспективе. Я допускаю, что целый ряд депутатов, особенно мажоритарщиков, будут голосовать вместе с нашей фракцией».

Также он допускает, что депутаты-мажоритарщики из «Батькивщины» и «УДАРа» будут голосовать с ПР.

«Если взять отрезок в пять лет, то вполне допускаю. Разочарования у депутатов будет много. Ведь придет много людей, которые никогда не были депутатами и которые думают, что уже завтра все изменят. Но когда побудут в парламенте, поймут, что в одиночку ничего не сделаешь. И человек станет перед выбором: оставаться в своей команде, которая будет отрицать все положительное, или нет. Закон ему не запрещает это делать», - подчеркнул В.Рыбак.

«Думаю, с коммунистами по целому ряду проблем никаких вопросов не будет. По законопроектам, улучшающим жизнь людей, мы будем голосовать вместе. Сейчас идут переговоры», - сказал В.Рыбак, подчеркнул, что в переговорах коммунисты требуют должностей во власти.