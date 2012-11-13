Пшонка перенес создание Государственного бюро расследований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил сегодня на брифинге в Киеве, который состоялся во время перерыва в координационном совещании руководителей правоохранительных органов с участием Президента Украины Виктора Януковича.

По его словам, новый УПК предусматривает создание Государственного бюро расследований в течение 5 лет. Как объяснил генпрокурор, на протяжении этого периода должностные преступления, как и раньше, будут расследовать органы прокуратуры, СБУ и МВД.

«Государственное бюро расследований, по нашему общему мнению, нельзя создавать сразу. Даже на 2013 год мы не видим, чтобы оно было создано», - сказал В.Пшонка.

Он заметил, что правоохранительной системе сначала нужно поработать по нормам нового УПК, обобщить процесс как досудебного следствия, так и судопроизводства, выявить все нюансы оперативно-розыскной деятельности, контрразведывательной деятельности с учетом расширенных полномочий, которые будут иметь следователи, прокуроры, и только после этого выйти на обсуждение вопроса относительно создания Государственного бюро расследований.