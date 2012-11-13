Пшонка решил оставить Мазурка Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Дело возбудило следствие МВД и будет расследовать следствие МВД под надзором прокуратуры», - сказал Пшонка.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и предпринимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По предварительным данным милиции, мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны со следами пальцев рук, «обнаруженными при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».

12 ноября первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору В.Пшонке по поводу необходимости истребовать уголовное дело об убийстве охранников ТРЦ “Караван” из Министерства внутренних дел Украины.

По словам Г.Москаля, “сообщение МВД об обнаружении тела мужчины, похожего на Я.Мазурка, который якобы совершил самоубийство, вызвало как большой резонанс, так и недоверие в связи с неединичными фактами непрофессионализма сотрудников милиции”.

“Поэтому любая информация, озвученная МВД относительно обстоятельств гибели Я.Мазурка, подвергается сомнению в обществе и СМИ”, - заметил депутат.