Эксперт думает, что запад не будет вводить санкции против украинских олигархов

Старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Тарас Кузьо считает, что западные страны могут ввести санкции против Президента Украины Виктора Януковича и генерального прокурора Виктора Пшонки, но не будут применять их против украинских олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.Кузьо высказал на заседании круглого стола на тему: «Куда движется Украина после недавних парламентских выборов?».

"Я не думаю, что Запад применит к Украине большой перечень санкций, за исключением возможно «черного» списка, начиная от Президента Украины до офиса генерального прокурора Пшонки», - отметил Т.Кузьо.

Он добавил, что нынешний государственный секретарь Хиллари Клинтон и бывший - Кондолиза Райс отказались «пожимать руку господину Януковичу на публичных мероприятиях и фотографироваться вместе с ним».

Эксперт подчеркнул, что с начала 2012 года «господина Януковича уже не приглашает ни одно из западных правительств».

В тоже время Т.Кузьо убежден, что в «черный список» не будут включены украинские олигархи.

Он при этом подчеркнул, что санкции могут быть применены только тогда, когда власти США начнут серьезно реагировать на события в Украине.

«Господин Янукович должен быть счастлив, что выиграл выборы в Америке именно Обама, а не Ромни, потому что республиканцы, конечно же, вели бы более жесткую политику по отношению к Украине», - сказал Т.Кузьо.

Он также подчеркнул, что в следующем году Молдова и Грузия «будут подписывать соглашения об ассоциации с ЕС, а соглашение с Украиной заморожено».

«И оно будет заморожено как минимум до 2015 года, потому что Янукович вряд ли отпустит на свободу Тимошенко до выборов, поскольку в таком случае он бы повел себя как пилот-камикадзе», - считает Т.Кузьо.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в интервью изданию «Український тиждень» президент Международной правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер заявил, что организация будет инициировать введение персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.