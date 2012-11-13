Эксперт думает, что запад не будет вводить санкции против украинских олигархов

13:03, 13 ноября 2012
Политика
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Западные страны могут ввести санкции против Януковича и Пшонки, но не будут применять их против олигархов, - считает эксперт.

Тарас Кузьо

Старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Тарас Кузьо считает, что западные страны могут ввести санкции против Президента Украины Виктора Януковича и генерального прокурора Виктора Пшонки, но не будут применять их против украинских олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.Кузьо высказал на заседании круглого стола на тему: «Куда движется Украина после недавних парламентских выборов?».

"Я не думаю, что Запад применит к Украине большой перечень санкций, за исключением возможно «черного» списка, начиная от Президента Украины до офиса генерального прокурора Пшонки», - отметил Т.Кузьо.

Он добавил, что нынешний государственный секретарь Хиллари Клинтон и бывший - Кондолиза Райс отказались «пожимать руку господину Януковичу на публичных мероприятиях и фотографироваться вместе с ним».

Эксперт подчеркнул, что с начала 2012 года «господина Януковича уже не приглашает ни одно из западных правительств».

В тоже время Т.Кузьо убежден, что в «черный список» не будут включены украинские олигархи.

Он при этом подчеркнул, что санкции могут быть применены только тогда, когда власти США начнут серьезно реагировать на события в Украине.

«Господин Янукович должен быть счастлив, что выиграл выборы в Америке именно Обама, а не Ромни, потому что республиканцы, конечно же, вели бы более жесткую политику по отношению к Украине», - сказал Т.Кузьо.

Он также подчеркнул, что в следующем году Молдова и Грузия «будут подписывать соглашения об ассоциации с ЕС, а соглашение с Украиной заморожено».

«И оно будет заморожено как минимум до 2015 года, потому что Янукович вряд ли отпустит на свободу Тимошенко до выборов, поскольку в таком случае он бы повел себя как пилот-камикадзе», - считает Т.Кузьо.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в интервью изданию «Український тиждень» президент Международной правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер заявил, что организация будет инициировать введение персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.

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