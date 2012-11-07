Freedom House инициирует введение санкций против украинской власти

Международная правозащитная организация Freedom House будет инициировать введение персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц.

Об этом президент Freedom House Дэвид Кремер заявил в интервью изданию «Український тиждень».

Д.Кремер считает, что от поощрений поведение украинской власти не изменится, а потому единственный способ как-то сдвинуть ситуацию – применить наказание.

«Мы ведем переговоры на наивысшем уровне, имели встречи лично с Президентом Виктором Януковичем. Украинская власть говорит об обязательствах, но не собирается их выполнять. Мы достигли этапа, когда единственный способ как-то сдвинуть ситуацию – применить наказание. Во всяком случае, какое-то. От поощрений поведение власти не изменится. Мы слишком долго говорили о пряниках. Пряники не работают. Пора вести серьезный разговор», – заявил Д.Кремер.

Он допускает, что Президент В.Янукович не заинтересован в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Соглашение об ассоциации с ЕС не сработало. Могу допустить, что Президент В.Янукович не заинтересован в его подписании. Поэтому не вижу иного выхода, как введение более серьезных мер», – добавил президент Freedom House.

Д.Кремер также отметил, что Freedom House и ОБСЕ будут требовать применения персональных санкций к украинским высокопоставленным должностным лицам.

«Я не хочу преувеличивать нашу роль, но к докладам Freedom House относятся очень серьезно. Мы большие сторонники введения санкций, в частности относительно отдельных чиновников. И наша работа в этом направлении будет продолжаться. Мы в Freedom House и ОБСЕ начнем требовать применения персональных санкций, которые, в первую очередь, будут заключаться в невыдаче виз отдельным украинским высокопоставленным должностным лицам, ответственным за нарушения. Конечно, меры не будут приняты сразу, но разговоры станут значительно более серьезными», – заметил Д.Кремер.

«Чтобы начался процесс относительно Украины, Конгресс США должен одобрить законопроект относительно России, так называемый «список Магнитского». Поскольку ситуация там - куда хуже», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Freedom House (США) обнародовала на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев свой доклад относительно состояния свободы в мире за 2012 год, посвященный Украине.

В докладе отмечается, что Президент В.Янукович начал систематическую кампанию по уничтожению в Украине любой жизнеспособной оппозиции. В целом, по итогам года Freedom House снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех.

*** Freedom House (сокращенно FH – «Дом свободы») – неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Основана в 1941 году. Известна исследованиями состояния политических и гражданских свобод (с 1978 года). Свои рейтинги формирует на основе опроса экспертов в соответствии с опубликованной методологией. Объектами исследований Freedom House является мониторинг «демократических изменений» в мире, «поддержка демократии» и «защита демократии и прав человека» в мире.

С 1978 года FH выпускает ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в разных государствах и присваиваются соответствующие рейтинги, согласно которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «не свободные». Доклады готовят штатные аналитики FH в Нью-Йорке при поддержке научных советников (специалистов в области политологии и прав человека из университетов, неправительственных аналитических центров). При подготовке докладов используются сообщения местных и международных СМИ, данные правозащитных групп и личные наблюдения экспертов.