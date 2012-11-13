Томенко: оппозиция молчит о своих планах, чтобы не узнал Янукович

Оппозиция не объявляет свои дальнейшие конкретные планы действий, для того, чтобы об этих планах не знала власть, отмечает кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Николай Томенко.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Зайдем мы или не зайдем, мы будем смотреть по ситуации ... Мы можем зайти в парламент и заблокировать его таким образом, пока там заслушаем не обещания, а пока там Генеральный прокурор не покажет, какие дела открыты, пока не будет принято решение по Тимошенко, по Луценко. Мы ищем три-четыре варианта действий, и поэтому не можем сегодня .. давайте пойдем и распишем Януковичу как мы будем действовать сегодня, завтра и послезавтра - в этом и есть смысл политической борьбы », - заявил Томенко.