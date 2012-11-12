Оппозиция подвела итоги выборов и собралась в Раду

Всеукраинское объединение «Батькивщина», Всеукраинское объединение «Свобода» и политическая партия «УДАР Виталия Кличко» оставляют за собой право на действия, методы и средства парламентской и внепарламентской борьбы, включая досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в заявлении о совместных действиях оппозиционных сил, переданном УНИАН пресс-службой ВО «Батькивщина».

ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и политическая партия «УДАР Виталия Кличко» заявляют, что парламентские выборы 28 октября 2012 года не отвечали международным стандартам, в частности стандартам ОБСЕ и ПАСЕ, были недемократическими, нечестными и непрозрачными. «Объявленные итоги выборов не отражают реального волеизъявления украинцев ни относительно кандидатов в депутаты по спискам политических партий, ни относительно кандидатов в одномандатных округах», - убеждены партии.

Оппозиционеры считают, что Центральная избирательная комиссия приняла нелегитимное решение относительно невозможности установления результатов выборов в 94-м, 132-м, 194-м, 197-м и 223-м одномандатных избирательных округах. «А в 11-м и 14-м избирательных округах объявила победителями провластных кандидатов вместо настоящих победителей выборов – кандидатов от оппозиции, которые получили мандат народного доверия от избирателей. Мы докажем это в Европейском суде по правам человека», - отмечается в заявлении.

«Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» в очередной раз требуют от ЦИК реализовать ее законные полномочия и установить действительные результаты выборов в тех избирательных округах, где оригиналы протоколов засвидетельствовали победу оппозиционных кандидатов. Иначе оппозиция выразит недоверие членам ЦИК, которые самоустранились от выполнения своих конституционных обязанностей, и будет требовать изменения состава комиссии.

Также партии отмечают, что приложат все усилия для «лишения судейских мантий и привлечения к ответственности судей, которые выносили заведомо неправосудные решения». «Одним из главных приоритетов в законотворческой деятельности украинской оппозиции станет построение справедливой судебной системы, которое сделает невозможным использование судов для легитимизации нарушений прав и свобод граждан со стороны власти», - обещают партии.

Кроме того, оппозиционеры требуют привлечения к ответственности руководителей правоохранительных органов, которые выдавали заведомо преступные приказы о применении силы к мирным людям и о вмешательстве правоохранителей в избирательный процесс.

«Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» заявляют, что сделают все для того, чтобы оправдать ожидание украинского общества.

Прежде всего, они обещают направить свои усилия на обеспечение исключительно личного голосования народных депутатов; на принятие закона об импичменте Президента; на принятие избирательного кодекса, который будет предусматривать проведение парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе с открытыми списками; на отставку правительства Николая Азарова, министра внутренних дел, руководителей правоохранительных структур, генерального прокурора; на освобождение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и других политических узников.

Кроме того, оппозиционные партии намерены совместно внести на рассмотрение парламента пакет законопроектов относительно борьбы с коррупцией и восстановления политических и социально-экономических прав и свобод украинцев, которые нарушаются властью.

«Мы оставляем за собой право на адекватные действия, все конституционные методы и средства парламентской и внепарламентской борьбы, включая досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины VII созыва, проведение досрочных парламентских и президентских выборов», - отмечается в совместном заявлении оппозиционных партий.