Оппозиция считает, что расследование фальсификаций будет "для вида"

Такое мнение озвучил член партии "Батькивщина", вице-спикер парламента Николай Томенко в эфире 5 канала, комментируя возбуждение Генпрокуратурой соответствующего уголовного дела.

"Я думаю, что это власть хочет сделать показательное выступление", - заявил он на соответствующий вопрос.

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В свою очередь представитель партии "УДАР", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко также считает, что это показательное дело.

"Я вам скажу, как профессионал, как силовик бывший, что на самом деле власть должна была на предупреждение сработать. Они не знали, в каких конвертационных центрах получают и раздают в комиссиях, знали, а теперь прокуратура подождала неделю, и только одно дело", - цитирует Украинская правда.