Генпрокуратура возбудила дело по фальсификациям в 223-м округе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генпрокурор Виктор Пшонка.

«В срок по поручению Президента было возбуждено уголовное дело по факту подделки избирательных документов, которые повлияли на искажение волеизъявления граждан, то есть речь идет о чистой фальсификации, речь идет о 223-м одномандатном округе, где проводилась проверка», - сказал В.Пшонка.

Он отметил, что указанные действия неизвестных лиц существенным образом повлияли на волеизъявление граждан.

По словам генпрокурора, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 (подделка избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.

Как сказал В.Пшонка, следователями будет расследоваться это дело, чтобы найти виновника фальсификаций.

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По словам В.Пшонки, основанием для возбуждения уголовного дела стали многочисленные конкретные обращения как кандидатов в народные депутаты, так и избирателей и правоохранителей.

На вопросы журналистов, в чем конкретно проявились фальсификации, В.Пшонка ответил: «Действительно, в постановлении о возбуждении уголовного дела по 223-му избирательному округу идет речь о бюллетенях, и в том же постановлении есть информация, что в 402 бюллетенях - отметки напротив двух кандидатов»

В то же время генпрокурор не смог уточнить сроки завершения следствия.