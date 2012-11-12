СМИ: За округ Пилипишина взялась прокуратура

Прокуратура начала расследование фальсификаций выборов на проблемном избирательном округе № 223 в Киеве, где соревновались самовыдвиженец Виктор Пилипишин и кандидат от ВО "Свобода" Юрий Левченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал Левченко, сообщает Gazeta.ua.

"Прокуратура зашевелилась. Вчера приходили в ОИК, брали объяснения у всех членов и моего представителя. Искали контакты членов соответствующих УИК. Попросили сбросить сканы протоколов с "пересчитаных" участков", - сообщил он.

"Потом где-то в 21:00 перезвонили и попросили привезти копии, потому что будут работать всю ночь. Копии передал им где-то в 23:30. Также передали им все видеоматериалы по участкам 800987 и 801004. Остальные готовим и также вскоре передадим. Конечно, с деньгами Пилипишина гарантий правосудия нет, но хорошо, что хоть есть начало ", - добавил Левченко.

Как известно, в воскресенье 11 ноября ЦИК объявила официальные результаты выборов в новую Верховную Раду.

ЦИК признала избранными депутатами 225 кандидатов по партийным спискам и еще 220 кандидатов по мажоритарным округам. Округ № 223 оказался среди пяти, на которых Верховная Рада рекомендовала ЦИК провести повторные выборы.