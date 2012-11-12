ВАСУ не увидел причин отменять перевыборы в 197-м округе

Высший административный суд Украины отклонил апелляционную жалобу кандидата от Объединенной оппозиции «Батькивщина» в мажоритарном округе № 197 Леонида Даценко к Центральной избирательной комиссии относительно ее решения от 5 ноября о «невозможности установить результаты выборов в 5 округах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», соответствующее решение было объявлено коллегией судей во главе с судьей Зайцевым.

«ВАСУ, исходя из доказательств истца, не находит причин для изменения решения суда первой инстанции относительно несоответствия решения ЦИК требованиям закона и отклоняет жалобу истца Л.Даценко», - цитирует слова Зайцева пресс-служба партии.

Л.Даценко обжаловал аналогичное решение Киевского апелляционного суда, которое было вынесено 9 ноября.

Сегодня ВАСУ также рассматривает апелляционные жалобы кандидата в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» в 132-м округе Аркадия Корнацкого и кандидата от Объединенной оппозиции в округе № 94 Виктора Романюка.

Как сообщал УНИАН, в округе № 197 с центром в городе Канев Черкасской области, по данным сайта ЦИК, победил самовыдвиженец, народный депутат Богдан Губский. Альтернативный подсчет голосов Объединенной оппозиции засвидетельствовал победу выдвиженца ВО "Батькивщина" Л.Даценко.

5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197, 223.