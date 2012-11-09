Суд отказался отменять перевыборы в 132 округе

Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск кандидата от оппозиции Аркадия Корнацкого, в котором он просил отменить постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности установления результатов голосования в одномандатном избирательном округе № 132.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил суд сегодня на заседании.

В своем решении суд отметил, что еще не истек срок установленный законом для ЦИК для установления результатов голосования на выборах Верховной Рады. Также, по решению суда, обжалуемое постановление ЦИК не является решением об установлении результатов голосования, а следовательно ЦИК не нарушила права истца. Учитывая это, суд решил отказать в удовлетворении исковых требований.

Как сообщал УНИАН, оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования в округе № 132 в интересах провластного кандидата Виталия Травянко.

По их данным, кандидат от оппозиции в округе № 132 А.Корнацкий опережает В.Травянко почти на 5 тыс. голосов.

Между тем ЦИК 5 ноября приняла постаановление о невозможности установления результатов голосования на выборах в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 132.

6 ноября Верховная Рада Украины рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).