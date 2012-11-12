Оппозиция снова соберется на митинг под ЦИК

Сегодня представители "Батькивщины", ВО "Свобода" и "УДАРа" проведут очередной митинг под Центральной избирательной комиссией, где объявит о дальнейшем плане действий по недопущению фальсификаций парламентских выборов.

Об этом сообщает «5 канал».

«В 18 часов эти политические силы планируют собрать своих сторонников на площади возле Центральной избирательной комиссией. Там оппозиционеры должны выразить свою позицию по поводу официальных результатов голосования. Если в Центризбиркоме не учтут их требования – обещают начать бессрочную всеукраинскую акцию протеста. Сторонники оппозиционных партий митинговали под ЦИК всю прошлую неделю. Выступали против фальсификаций на парламентских выборах», - отмечает телеканал.