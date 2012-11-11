Завтра оппозиция под ЦИК объявит план действий против фальсификаций

Об этом сообщил один из лидеров Объединенной оппозиции Анатолий Гриценко в субботу в эфире «5-го канала», сообщает «Украинская правда».

"В понедельник, в 18 часов, возле ЦИК мы созываем людей, и четко будет заявлена позиция уже не только "Батьківщини", а трех политических сил, какая стратегия наших действий далее", - сказал он, добавив, что очень надеется на поддержку людей.

А.Гриценко также сообщил, что сейчас "Батьківщина" проводит консультации с «УДАРом» и "Свободой" относительно возможного обнуления списков.

"Если будет принято политическое решение, то этот вариант возможен только при условии, что три политические силы принимают такое решение – не только "Батьківщина", но и "Свобода", и «УДАР». И когда у нас будет 150 депутатов, которые готовы отказаться от принятия присяги, тогда юридически, согласно Конституции, Верховная Рада нелегитимна", - сказал А.Гриценко.

По его словам, согласно результатам выборов, в новый парламент прошли 180 депутатов от оппозиционных сил.

Он добавил, что сейчас проходят консультации даже с теми кандидатами в списках, которые не прошли в парламент, а также с теми, кто вкладывал собственные ресурсы в выборы в мажоритарных округах.

"Сейчас лидеры партий разговаривают с каждым человеком, который попал в список или нет. Я знаю, что будут уроды, которые поведутся на то, что они попали, и не пойдут. Я очень надеюсь, что таких будет мизерное количество, и у нас останется 150 человек, которые покажут власти настоящую силу", - сказал А.Гриценко.