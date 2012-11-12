Власти Дании отказались от антижирового налога

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Налог был введен около года назад в целях борьбы с нездоровым питанием и повышения продолжительности жизни датчан, 47% которых страдают излишним весом, а 13% - ожирением.

Однако по прошествии года стало понятно, что закон обошелся датчанам дорого за счет увеличения цен на продукты питания, но к ожидаемым результатам не привел. Кроме того, многие граждане стали закупать продукты за рубежом во время путешествий.

Некоторые торговые сети уже заявили, что после отмены налога вновь снизят цены на продукты.

Дания стала первым в мире государством, где был введен подобный налог.