Тимошенко позволила Януковичу показать свое настоящее лицо

БЮТ и НУНС не видят оснований для того, чтобы Партия регионов блокировала работу парламента.

Об этом заявили лидер БЮТ Юлия Тимошенко и один из лидеров НУНС Вячеслав Кириленко на пресс-конференции в среду.

"Нам кажется абсолютно непродуктивным неучастие в работе парламента или блокирование его работы со стороны тех сил, которые не смогли получить большинство, так как мы предоставили им широкие права", - отметил Кириленко.

По его словам, оппозиция согласно новому закону получит право на представительство в руководстве Верховной Рады, участие в осуществлении парламентского контроля, участие в бюджетном процессе, прав на образование оппозиционного правительства, право на выступление по порядку дня, право на заявление, содоклад, право на участие в формировании персонального состава органов госвласти.

Это все то, что нам приходилось добывать с боем в последние месяцы существования бывшего парламента. И чего нам бывшая коалиция обеспечивать и не собиралась", - сказал Кириленко.

Он также напомнил, что в среду президент обратился к народу и высказал удовлетворение тем, чтобы БЮТ и НУНС уже подписали соглашение о создание коалиции демсил, а также призвал предоставить широкие права оппозиции.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия Тимошенко отметила, что "обществу будет неприятно, когда Партия регионов будет блокировать законопроект о снятии неприкосновенности и льгот с народных депутатов".

"Все это голосуется одним пакетом, и если такое лицо в Партии регионов есть, то общество на него посмотрит. Партия регионов шла на выборы с лозунгами стабильности, спокойствия, поэтому я не вижу оснований, чтобы они сейчас блокировали работу парламента", - сказала Тимошенко.

Как известно, представители Партии регионов обещали блокировать принятие любых законов до назначения премьера.

Украинская правда