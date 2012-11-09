Батькивщина: Тимошенко не позволяет идти в суд состояние здоровья, а не протест

Об этом идет речь в заявлении «Батьківщини», переданном агентству УНИАН.

«Батьківщина» возмущена действиями пенитенциарной службы, которая цинично искажает информацию о Ю.Тимошенко и продолжает манипулировать общественным сознанием, отмечается в заявлении.

“Требуем прекратить провокации в отношении Юлии Тимошенко, которая уже двенадцать дней голодает против преступных действий власти относительно фальсификации результатов выборов”, - говорится в заявлении.

В “Батьківщині” отметили, что, согласно действующему законодательству, Ю.Тимошенко не может отказываться или не отказываться от участия в судебном заседании.

В партии заметили, что 8 ноября на имя судьи Константина Садовского и начальника Качановской колонии Ю.Тимошенко направила заявление, в котором сообщила, что состояние здоровья не позволяет ей присутствовать на судебном заседании.

“Однако пенитенциарная служба сознательно искажает содержание заявлений Юлии Тимошенко. В своем заявлении лидер оппозиции напомнила, что неоднократно требовала от руководства Качановской колонии и главного врача ЦКБ «Укрзалізниці» выписать ее из больницы, невзирая на состояние здоровья, и вернуть в тюрьму, поскольку условия, созданные режимом Януковича, делают невозможным нормальное лечение”, - говорится в заявлении.

В документе Ю.Тимошенко также информирует о публичной позиции немецких врачей относительно необходимости ее дальнейшего лечения. Она отмечает, что, невзирая на неоднократные требования, из больницы ее не выписали, и она находится «в статусе лица, которое пребывает на стационарном лечении».

Ю.Тимошенко также проинформировала судью и руководство колонии, что 29 октября объявит голодовку в знак протеста против фальсификации выборов в Верховную Раду.

При этом, утверждают в “Батьківщині” Ю.Тимошенко не ссылалась на голодовку как причину неявки в суд.

Как сообщал УНИАН, в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что Ю.Тимошенко отказывается ехать на судебное заседание 13 ноября по делу ЕЭСУ. “Осужденная обосновывает свой отказ прибыть на заседание суда тем, что она находится в стационарном медицинском заведении и пребывает в состоянии политического протеста”, - говорится в сообщении.