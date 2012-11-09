Тюремщики: Тимошенко не пойдет в суд - она в состоянии политического протеста
18:14, 09 ноября 2012Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отказывается ехать на судебное заседание 13 ноября по делу ЕЭСУ.
Тимошенко, якобы, так написала в заявлении
Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.
Ю.Тимошенко написала заявление на имя начальника Качановской исправительной колонии № 54, в котором, в частности, речь идет о том, что она ознакомлена с вызовом в Киевский районный суд Харькова для участия в судебном заседании 13 ноября, и отказывается прибыть в суд.
“Осужденная обосновывает свой отказ прибыть на заседание суда тем, что сейчас она находится в стационарном медицинском заведении и пребывает в состоянии политического протеста”, - говорится в сообщении.
Об отказе Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании поставлен в известность Киевский районный суд Харькова.
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