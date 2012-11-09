Тюремщики: Тимошенко не пойдет в суд - она в состоянии политического протеста

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

Ю.Тимошенко написала заявление на имя начальника Качановской исправительной колонии № 54, в котором, в частности, речь идет о том, что она ознакомлена с вызовом в Киевский районный суд Харькова для участия в судебном заседании 13 ноября, и отказывается прибыть в суд.

“Осужденная обосновывает свой отказ прибыть на заседание суда тем, что сейчас она находится в стационарном медицинском заведении и пребывает в состоянии политического протеста”, - говорится в сообщении.

Об отказе Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании поставлен в известность Киевский районный суд Харькова.