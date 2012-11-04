ОИК №94 отдала победу Засухе

ОИК №94 в Киевской области объявила победителем кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции «Батькивщина», «окружная избирательная комиссия № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования в воскресенье утром составила итоговый протокол, в который вписала победу Татьяны Засухи, хотя в этом округе с отрывом почти в 10 тысяч голосов победил представитель «Батькивщины» Виктор Романюк».

В оппозиции также отметили, что «члены комиссии без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование на 27 участках округа, таким образом, просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».

В пресс-службе сообщили, что противостояние продолжалось в ОИК №94 всю ночь, найти управу на незаконные действия членов комиссии пытались представители общины и народные депутаты от оппозиции.

«В ОИК пришла сама Засуха, которая указывала членам комиссии, что им делать. ОИК так и не смогла принять в надлежащем порядке решение и без голосования составила протокол, в который вписала победителем Засуху», - сообщили в Объединенной оппозиции и заявили: «то, что случилось в 94-м округе и происходит по всем округам, где побеждает оппозиция, - это не выборы - это назначение кандидатов от власти себя народными депутатами. У 30 тысяч украинцев просто украли право голоса, который они отдали не только за кандидата по мажоритарному округу, но и за партии. Все, причастные к этой афере, обязательно понесут ответственность».