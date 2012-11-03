По событиям в Первомайске завели два уголовных дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в Киеве начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

По его словам, в настоящее время ситуация в ОИК спокойная.

Как сказал В.Фаринник, в связи с событиями, произошедшими в Первомайске, возбуждено два уголовных дела по фактам, связанным с нарушениями правопорядка. "Это необходимо расследовать. Возможно, в дальнейшем будут возбуждено дело и прокуратурой", - добавил он.

В.Фаринник подчеркнул, что действия спецподразделения МВД "Беркут" были вынужденными в связи с тем, что присутствующие в округе не могли найти общий язык.

"На сегодняшний день там тихо. В суде все эти вопросы рассматриваются, и с утра было решение. Конфликты разрешены и уже противостояний нет", - заявил он.

На вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка законности действий милиции в Первомайске, В.Фаринник ответил: "Все заявления участников избирательного процесса, связанные с нарушениями тех, кто является руководителями комиссий, а также заявления о действиях сотрудников милиции, эти все обращения поданы в прокуратуру кандидатами в депутаты, их представителями. Ясно, что и наши действия (милиции) также проверяются. Кроме того, милиция сама проводит проверки правильности и адекватности действий наших сотрудников в той или иной ситуации".

На уточняющий вопрос, будет ли этим заниматься Генеральная прокуратура, Ф.Фаринник добавил, что вероятнее всего, проверку будет проводить местная прокуратура, однако, если будут обращения в ГПУ, возможно, центральный аппарат сам будет проводить некоторые проверки.

При этом В.Фаринник воздержался от ответа на вопрос, будет ли возбуждено дело в отношении народного депутата Геннадия Москаля. "Я не буду давать оценку действиям Москаля. Это право прокуратуры", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области суд принял решение истребовать в ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время слушания иска кандидата Анатолия Пешехонова, который заявил о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру.

В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, в ходе которого минувшей ночью силовым путем бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Народный депутат Г.Москаль, прибывший в Первомайск, забрал вынесенные из ОИК № 132 протоколы и вернул их в здание горисполкома, где работает комиссия.

2 ноября ОИК обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда. Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу № 132 в зале суда.

Сегодня, 3 ноября, в 6.00 Николаевский окружной админсуд отклонил иск о признании незаконным протокола о результатах голосования в 132-м округе.

По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе № 132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.