Суд в Николаеве отклонил иск о признании незаконным протокола в 132-м округе
Николаевский окружной административный суд отклонил иск о признании незаконным протокола о результатах голосования в 132-м одномандатном избирательном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, данное решение судейская коллегия огласила сегодня в 6.00.
Как сообщал УНИАН, кандидат в депутаты, самовыдвиженец Анатолий Пешехонов, занявший, по предварительным данным, предпоследнее место по результатам голосования в округе №132, обратился в Николаевский окружной административный суд с иском на действия ОИК, заявив о «пропаже», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру (сначала, по данным ЦИК, у А.Пешехонова было 1147 голосов, потом данные изменились на 1107).
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Суд принял решение истребовать у ОИК № 132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде иска А.Пешехонова.
В Первомайской исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого в ночь на 2 ноября силовым путем бойцы спецподразделения «Беркут» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.
2 ноября ОИК № 132 обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда.
Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов по округу № 132 в зале суда.
Народный депутат Геннадий Москаль, который находится в ОИК № 132, заявил, что бойцы «Беркута» ворвались в помещение ОИК, выбили двери, разбили стекло, избили людей и вывезли протоколы.
По предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе № 132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. Позже данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.