В Первомайске Москаль забрал у «Беркута» протоколы и вернул их в ОИК (видео)

Как сообщает novosti-n.mk.ua, после того как представителей исполнительной службы, которые вынесли протоколы из ОВК №132, заблокировали в автобусе, появились сведения о том, что милиционеры уничтожают документы прямо в автобусе.

Народный депутат Украины Геннадий Москаль попробовал пройти в автобус, чтобы воспрепятствовать уничтожению протоколов, но «Беркут» его не пропустил. Однако активисты, которые пришли отстаивать свой выбор, смогли разорвать кольцо оцепления и завели Москаля в автобус.

Народный депутат некоторое время общался с представителями исполнительной службы, затем вышел и объявил протестующим, что документы в порядке, их никто не жжет.

Геннадию Москалю удалось забрать протоколы и занести их обратно в здание, где заседает ОВК.