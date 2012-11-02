Американские правозащитники обеспокоены успехом "Свободы"
Антидиффамационная лига (АДЛ, США) выражает обеспокоенность по поводу сильной электоральной поддержки партии "Свобода" на парламентских выборах, отмечая при этом ее радикализм и «антисемитскую риторику» во время предвыборной кампании.
Соответствующее заявление, датированное 1 ноября, размещено на сайте организации, сообщает "Укринформ".
"Мы обеспокоены тем, что 12% украинцев проголосовали за партию "Свобода", радикальную партию, которая известна своей антисемитской риторикой", - говорится в сообщении.
По словам американских правозащитников, идеология лидера политсилы не учитывает настроений жителей страны в целом.
"Ее ("Свободы" - ред.) лидер Олег Тягнибок, только вчера подтвердил свое давнее утверждение, что Украиной правит "Московско-еврейская мафия" и что "пора уже отдать Украину украинцам", явно без учета мнения сотен тысяч украинцев-евреев», - сказано в тексте заявления Авраама Фоксмана, национального директора АДЛ.
Далее отмечается, что "Свобода" одержала победу в трех западных регионах и стала второй в Киеве, в связи с чем в организации выражают беспокойство по поводу дальнейшей судьбы еврейских общин в Киеве, Львове и на западе страны.
В сообщении АДЛ также упоминается соглашение Свободы с оппозиционной партией Юлии Тимошенко, чем последняя, по мнению автора заявления, выказывает «большое доверие к этой крайне экстремистской политической партии».
Напомним, Антидиффамационная лига, основанная в 1913 году, является ведущей в мире общественно-политической правозащитной организацией по борьбе с антисемитизмом и другими формами нетерпимости по отношению к евреям.