Американские правозащитники обеспокоены успехом "Свободы"

Соответствующее заявление, датированное 1 ноября, размещено на сайте организации, сообщает "Укринформ".

"Мы обеспокоены тем, что 12% украинцев проголосовали за партию "Свобода", радикальную партию, которая известна своей антисемитской риторикой", - говорится в сообщении.

По словам американских правозащитников, идеология лидера политсилы не учитывает настроений жителей страны в целом.

"Ее ("Свободы" - ред.) лидер Олег Тягнибок, только вчера подтвердил свое давнее утверждение, что Украиной правит "Московско-еврейская мафия" и что "пора уже отдать Украину украинцам", явно без учета мнения сотен тысяч украинцев-евреев», - сказано в тексте заявления Авраама Фоксмана, национального директора АДЛ.

Далее отмечается, что "Свобода" одержала победу в трех западных регионах и стала второй в Киеве, в связи с чем в организации выражают беспокойство по поводу дальнейшей судьбы еврейских общин в Киеве, Львове и на западе страны.

В сообщении АДЛ также упоминается соглашение Свободы с оппозиционной партией Юлии Тимошенко, чем последняя, по мнению автора заявления, выказывает «большое доверие к этой крайне экстремистской политической партии».

Напомним, Антидиффамационная лига, основанная в 1913 году, является ведущей в мире общественно-политической правозащитной организацией по борьбе с антисемитизмом и другими формами нетерпимости по отношению к евреям.