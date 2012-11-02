Оппозиция заявляет, что в помещении ОИК №211, где побеждает Терехин, - драка

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевского городского штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», столкновения происходят между бойцами спецподразделения милиции «Беркут», наблюдателями от кандидатов в депутаты и членами комиссии. Возникла драка в результате начала пересчета голосов на участке №800025.

В штабе сообщают, что члены комиссии стали портить пакеты с бюллетенями, раскрывая коробки и пакеты с документацией. Остановить их пытаются наблюдатели и присутствующие в зале народные депутаты. В зале находится около 50 человек спортивного телосложения «от прессы»

«Это незаконный пересчет, потому что решение Окружного административного суда города Киева по иску официального наблюдателя кандидата в народные депутаты Игоря Лысова Андрея Орищина относительно проведения повторного подсчета голосов по 28 избирательным участкам 211-го избирательного округа еще не вступило в законную силу. Тем более, что по этому решению на 14.00 назначена апелляция», - заявил присутствующий в ОИК руководитель избирательного штаба оппозиции в Киеве Юрий Одарченко.

По его словам, ведет заседание заместитель председателя комиссии ОИК №211 Владимир Гриценко. При этом комиссия не принимала решения о пересчете голосов ни на 28 участках, ни на отдельно взятом 25-м (№800025), утверждает Ю.Одарченко.

«Председатель ОИК Елена Вутке предложила членам комиссии не совершать противозаконные действия, тем более, что она сама и ее заместитель должны присутствовать на судебном заседании по рассмотрению апелляции на решение Окружного админсуда Киева в 14.00 в Киевском апелляционном административном суде. На что заместитель председателя комиссии Гриценко отреагировал: «Имел я в виду эту апелляцию», и начал проводить имитацию подсчета голосов. Его поддерживают заангажированные члены ОИК от Партии регионов», - отметил Ю.Одарченко.

Он также заявил, что «ни народным депутатам, ни официальным наблюдателям от «Батькивщины» «беркутовцы» не дают приблизиться к столу, где комиссия совершает самоуправство».

В настоящее время бойцы спецподразделения выстроились на сцене, отгородив членов комиссии от всех присутствующих. Наблюдатели не могут следить за процессом пересчета голосов за бюллетенями.

Как сообщал УНИАН, Киевский окружной административный суд 31 октября около 22.00 вынес решение по иску представителя кандидата в народные депутаты по округу № 211 И.Лысова к ОИК о пересчете результатов голосования на 28 участках.

1 ноября стало известно, что Высший административный суд рассматривает апелляционную жалобу представителей Объединенной оппозиции «Батькивщина» и кандидата в народные депутаты С.Терёхина на решение Киевского окружного админсуда относительно повторного пересчета голосов на 28 участках 211-го округа.

Также в оппозиции заявили, что пересчет голосов на 28 участках 211-го избирательного округа откладывается как минимум на два дня, пока решение Окружного админсуда Киева не вступит в силу.

Справка УНИАН. По данным сайта ЦИК, в столичном округе № 211 обработано 98,83% протоколов. За С.Терёхина проголосовало 30,32% избирателей, за И.Лысова – 26,60%.