Противостояние Лысов-Терехин суд рассматривает в закрытом режиме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Как говорится в сообщении, официальный наблюдатель от И.Лысова обратился в суд с требованием осуществить пересчет голосов на 28 участках. Он мотивирует иск тем, что были разорваны пакеты с бюллетенями.

Однако, пакеты с бюллетенями были разорваны членами ОИК самовольно и уже после того, как был завершен подсчет голосов и протоколы УИК были приняты ОИК в полном объеме, настаивают в «Батькивщине».

Представители “Батькивщины” требовали привлечь их к суду в качестве третьего лица, однако суд отказал в этом.

«Это было сделано для того, чтобы никто, кроме участников процесса, не смог получить информацию о ходе рассмотрения дела», - заявили в “Батькивщине”.

При этом руководитель Киевского штаба ОО «Батькивщина» Юрий Одарченко предположил, что Окружной админсуд удовлетворит иск И.Лысова.

«Скорее всего, суд вынесет скандальное решение о пересчете результатов голосования. Мы можем об этом говорить, потому что уверены в совместной, незаконной игре суда в пользу кандидата от власти» - заявил Ю.Одарченко.

На данный момент суд удалился в совещательную комнату, отметив что решение суда будет на протяжении 2-х часов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ЦИК, после обработки 93,02% протоколов в округе №211 там побеждает Сергей Терехин – 30,17% голосов. У кандидата от Партии регионов И.Лысова – 26,76%.