Путин полетал с «красивыми ребятами» (фото)

Президент России Владимир Путин принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавля - стерхов, находящихся под угрозой исчезновения.

Как сообщает РИА «Новости», по пути на саммит АТЭС во Владивосток В.Путин прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции "Полет надежды" и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого - показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, В.Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.

После того, как журавлей выпустили из вольера и они в первый раз взлетели, вслед за дельтапланом пристроился только один стерх. Позже в беседе с журналистами в.Путин объяснил, что во время этого полета был сильный ветер, а у дельтаплана была слишком высокая скорость, поэтому птицы не справлялись. Второй полет с журавлями прошел успешно - в хвост дельтаплану пристроились пять птиц, и хотя спустя несколько кругов осталось только двое, они летели еще минут 15, уверенно держась и ловя воздушные потоки.

В.Путин рассказал, что доволен состоявшимся экспериментом и реализацией других ранее начатых программ по сохранению редких видов животных.

"Облегчение присутствует от того, что все удалось", - сказал Президент, делясь с журналистами своими впечатлениями от эксперимента. Он отметил, что птицы хорошо держались. "К крылу подходили справа, слева, красивые ребята, и чувство приятное", - добавил В.Путин.

Проект "Полет надежды" предполагает проводку выращенных в питомнике птенцов стерха с гнездовий в Ямало-Ненецком автономном округе через Западную Сибирь и Казахстан на юг Узбекистана, где впервые в мире создается альтернативная зимовка этих птиц.

Фото пресс-службы президента РФ