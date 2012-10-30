ЦИК до сих пор не получил из ОИК ни одного протокола с мокрой печатью

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«Ни вечером, ни ночью в ЦИК, насколько мне известно, не поступило ни одного протокола, но ситуация может меняться ежеминутно», - сказал А.Магера.

В свою очередь в пресс-службе ЦИК напомнили, что комиссия принимает протоколы ОИК в режиме непрерывного заседания, а все приложения к протоколам ОИК принимает специальная рабочая группа, которая была создана заблаговременно.

На данное время ЦИК обработал 88% электронных протоколов окружных избирательных комиссий. Как и ранее, лидерами остаются Партия регионов (31,75%) и «Батькивщина» (24,28%). На третьем месте Коммунистическая партия Украины (13,87%), на четвертом – «УДАР Виталия Кличко» (13,48%), на пятом месте - ВО «Свобода» (9,62%). На шестое место вышла партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!», которую поддержали 1,61% избирателей.

Более 1% голосов набрали также Радикальная партия Олега Ляшко (1,08%) и партия «Наша Украина» (1,07%). Все другие участники выборов набирают до 0,5%.