Магера: никакой суд не составит протокол вместо окружкома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил, комментируя по просьбе журналистов заявления политиков о том, что в отдельных округах победителей будет определять суд.

"В соответствии с законом, только окружная избирательная комиссия может установить итоги голосования в пределах округа. Суд может обязать ОИК совершить определенные действия, например, осуществить повторный подсчет голосов на каком-то участке, или учесть те или другие факты, но кроме ОИК протокол никто не составит", - сказал А.Магера.