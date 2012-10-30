Магера: никакой суд не составит протокол вместо окружкома
07:01, 30 октября 2012Политика
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Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявляет о невозможности установления судом результатов выборов народных депутатов в отдельных одномандатных избирательных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил, комментируя по просьбе журналистов заявления политиков о том, что в отдельных округах победителей будет определять суд.
"В соответствии с законом, только окружная избирательная комиссия может установить итоги голосования в пределах округа. Суд может обязать ОИК совершить определенные действия, например, осуществить повторный подсчет голосов на каком-то участке, или учесть те или другие факты, но кроме ОИК протокол никто не составит", - сказал А.Магера.
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