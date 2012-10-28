Батькивщина: В округе сына Азарова 6 тысяч избирателей голосуют на дому

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время телемоста в штабе Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявил руководитель Донецкого регионального штаба оппозиции Александр Ярошенко.

В частности, по его словам, в округе №47 Донецкой области количество больных составляет 6 тыс. человек.

«Рекордное количество избирателей, которые хотят проголосовать дома, зафиксировано в 47 округе Донецкой области, где баллотируется Алексей Азаров», - сказал А.Ярошенко. Он также добавил, что количество желающих голосовать на дому за последние дни возросло в 4 раза.