Батькивщина: В округе сына Азарова 6 тысяч избирателей голосуют на дому
14:17, 28 октября 2012Политика
1498 0
В Донецкой области в округе, где баллотируется сын премьер-министра Украины, кандидат-мажоритарщик от Партии регионов Алексей Азаров, зафиксировано рекордное количество больных людей, которые выразили желание голосовать вне пределов участка.
Округ сына Азарова бьет рекорды по количеству тех, кто хочет голосовать дома
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время телемоста в штабе Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявил руководитель Донецкого регионального штаба оппозиции Александр Ярошенко.
В частности, по его словам, в округе №47 Донецкой области количество больных составляет 6 тыс. человек.
«Рекордное количество избирателей, которые хотят проголосовать дома, зафиксировано в 47 округе Донецкой области, где баллотируется Алексей Азаров», - сказал А.Ярошенко. Он также добавил, что количество желающих голосовать на дому за последние дни возросло в 4 раза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter