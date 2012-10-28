КИУ: в Запорожской области людей на участок подвозят автобусом «За Сухого»

Как сообщил УНИАН руководитель Запорожской областной общественной организации КИУ Роман Пятигорец, «наблюдателями выявлен факт агитации за ПР на УИК 230292 (ОИК №80 – Мелитополь и Мелитопольский район Запорожской области: председатель Вознесеновского сельсовета агитировал голосовать за ПР прямо на участке».

Факт агитации за ПР выявлен, по данным Р.Пятигорца, так же в г. Запорожье – на УИК 230876 ОИК №74 (Коммунарский и часть Жовтневого районов Запорожья).

«На ОИК 74 УИК 230876 выявлен организованный подвоз людей на участок автобусом с надписью «За Сухого» (Ярослав Сухой - кандидат по 74-му округу от ПР - УНИАН). На УИК 230875 и 230814 – пытались организовать «карусель», - сообщил Р. Пятигорец.