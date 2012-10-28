Яценюк еще надеется, что выборы хотя бы частично будут демократическими

Об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам после того, как вместе с супругой принял участие в голосовании на выборах в Верховную Раду в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам А.Яценюка, день выборов и ночь подсчета голосов определят, насколько был честным этот избирательный процесс.

“Очень важно, как пройдут выборы, потому что это выбор будущего страны. Важно, чтобы не было подменено волеизъявление украинцев, как будут работать комиссии, как люди пойдут на выборы, не будет ли фальсификаций на избирательных участках. От этого зависит, будут ли выборы демократические или недемократические. И от этого зависит, будет ли Украина частью Европейского Союза или нет”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, А.Яценюк отметил, что камеры, установленные на участках, не имеют никакого отношения к обеспечению честности и прозрачности избирательного процесса. “Помогут только члены комиссий и наблюдатели, помогут только украинцы, которые придут на выборы и выскажут свою позицию относительно будущего страны”, - подчеркнул председатель Совета Объединенной оппозиции.