В Киеве суд признал незаконными разрешения УИК на голосование на дому

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», постановление суда касается действий избирательной комиссии №800014 в скандальном Голосеевском округе №211.

На судебном заседании было отменено Постановление участковой избирательной комиссии, которым позволялось этим избирателям голосовать дома. Суд признал, что все 54 заявления написаны одной рукой, вложены в одинаковые конверты, а к заявлениям прибавлены справки несуществующих врачебных учреждений, без указания даты выдачи и фамилии врача.

«Постановление райсуда – первая ласточка в ситуации с масштабными фальсификациями на этом округе. На очереди еще 85 постановлений из 85 избирательных участков, которые мы так же оспариваем. Это будет горячая ночь, но мы надеемся успеть до утра получить соответствующие судебные решения» - заявил руководитель Киевского избирательного штаба «Батькивщины» Юрий Одарченко.

Кроме этого суд вынес отдельное решение, которым обязал прокуратуру Голосеевского района и окружную избирательную комиссию разобраться в сложившейся ситуации.

«Теперь ЦИК должен решить вопросы относительно избирателей, которые уже внесены в списки голосующих на дому, но судебным решением признаны такими, которые подделали медицинские справки и потеряли такую возможность», - отметили в штабе «Батькивщины».

Как сообщал УНИАН, согласно заявлений пресс-службы ВО «Свобода» и кандидата-мажоритарника, баллотирующегося от партии «УДАР», 24 октября на все избирательные участки Голосеевского избирательного округа №211 поступили от 50 до 250 заявлений избирателей о желании голосовать на дому. Заявления написаны не собственноручно, а одним почерком, в медицинских справках отмечен диагноз ОРВИ.

Прокуратура Киева обязала столичную милицию провести проверку информации относительно подделки заявлений избирателей и справок о состоянии их здоровья.