Милицию обязали проверить внезапную «предвыборную эпидемию» в Киеве
12:02, 27 октября 2012Политика
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Прокуратура Киева обязала столичную милицию провести проверку информации относительно подделки заявлений избирателей и справок о состоянии их здоровья.
За 4 дня "заболели" 15% избирателей округа
Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.
В прокуратуре напомнили, что в одномандатный избирательный округ № 211 поступили заявления жителей Голосеевского района столицы о том, что они болеют и желают голосовать дома.
Поручение о проведении проверки правдивости официальных документов направлено в Главное управление МВД Украины в г. Киеве.
Как известно, оппозиционные кандидаты по 211 округу заявили, что с 22 по 26 октября было подано около 8 тысяч заявлений о желании голосовать дома в связи с болезнью. А это - почти 15% от всего количества избирателей, которые, согласно социологическим опросам, намерены прийти на выборы.
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