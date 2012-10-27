Милицию обязали проверить внезапную «предвыборную эпидемию» в Киеве

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

В прокуратуре напомнили, что в одномандатный избирательный округ № 211 поступили заявления жителей Голосеевского района столицы о том, что они болеют и желают голосовать дома.

Поручение о проведении проверки правдивости официальных документов направлено в Главное управление МВД Украины в г. Киеве.

Как известно, оппозиционные кандидаты по 211 округу заявили, что с 22 по 26 октября было подано около 8 тысяч заявлений о желании голосовать дома в связи с болезнью. А это - почти 15% от всего количества избирателей, которые, согласно социологическим опросам, намерены прийти на выборы.