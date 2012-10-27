Общественные активисты пикетировали СБУ: Кто бы вас куда-то вывез (фото)

Около 30 активистов общественных организаций, в том числе члены объединения «Боротьба», института «Республика», пикетировали сегодня здание Службы безопасности Украины с требованием провести полное и независимое расследование обстоятельств похищения на территории Украины российского оппозиционного политика Леонида Развозжаева.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета держали в руках транспаранты с надписями: «Кто бы вас куда-нибудь вывез!», «Волю Леониду Развозжаеву!», «Вот бы вас кто похитил!».Как сообщили участники акции, они также требуют от СБУ прекратить деятельность иностранных спецслужб на территории Украины и не допускать похищений политических беженцев.

«Леонид Развозжаев просил политического убежища, просил предоставления статуса политического беженца, и именно поэтому он был похищен - для того чтобы обойти все необходимые процедуры по его экстрадиции... Это очень большой вызов украинской независимости, суверенитету, потому что если российские спецслужбы могут свободно действовать здесь, на территории Украины, то чем занимается тогда служба безопасности Украины?» - заявил координатор объединения «Боротьба» Сергей Киричук.

При этом организаторы акции не исключают, что украинская сторона посодействовала похищению российского политика.

Как говорится в официальном обращении украинских правозащитников к председателю СБУ Игорю Калинину, «действия похитителей в отношении Леонида Развозжаева... являются грубым нарушением его прав и свобод, грубым нарушением национального законодательства Украины и норм международного права».

Соответствующее обращение к И.Калинину было принято и зарегистрировано в приемной СБУ.

С лозунгами «Одно решение — сопротивление», «Спецслужбы похищают — власти покрывают», «Меняем Азарова на Развозжаева» участники пикета отправились к Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовка к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

21 октября Басманный райсуд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря. Его содержат в одиночной камере СИЗО «Лефортово».

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

25 октября начальник УСО МВД Украины Владимир Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованного российскими телеканалами. Он добавил, что в МВД не владеют информацией о том, каким образом и при каких обстоятельствах Л.Развозжаев покинул территорию Украины.

26 октября в СБУ сообщили, что проводят проверку причин въезда Л.Развозжаева в Украину, законности и статуса его пребывания на территории государства, обстоятельств и цели срочного выезда в Россию.

Евросоюз выразил надежду, что Киев проведет расследование по делу исчезновения Л.Развозжаева.