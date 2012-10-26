СБУ проверяет обстоятельства «срочного выезда» Развозжаева в Россию

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Проверка осуществляется в связи с резонансом, который вызвали события, связанные с обстоятельствами пребывания гражданина Российской Федерации Л.Развозжаева в Украине, и в средствах массовой информации появилось довольно много эмоциональных заявлений, версий и предположений, которые по содержанию часто противоречат друг другу.

О результатах принятых мер общественность будет проинформирована.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что никакие заявления в столичную милицию об исчезновении этого человека не поступали. Позже в милиции сообщили, что в Соломенское райуправление киевской милиции от адвоката Л.Развозжаева поступило заявление об осуществлении неправомерных действий в отношении его подзащитного.

21 октября Басманный районный суд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря. Его содержат в одиночной камере СИЗО «Лефортово».

25 октября начальник УСО МВД Украины Владимир Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованного российскими телеканалами.

Он добавил, что в Министерстве внутренних дел Украины не владеют информацией о том, каким образом и при каких обстоятельствах Л.Развозжаев покинул территорию Украины.