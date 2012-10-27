Председатель НСЖУ: Важно сохранить дух журналистского братства и защитить коллег

Об этом заявляет председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, об этом он сказал в ходе международной научно-практической конференции «Современная новостийная журналистика: тенденции развития, формы подачи, общественный резонанс», который проходит во Львовском национальном университете.

Во время дискуссии сопредседатель оргкомитета конференции О.Наливайко не согласился с тезисом, что избирательная гонка поляризовала и разъединила журналистов.

«По моему мнению, давление на медиа во время избирательной кампании солидаризировало журналистов и объединило медийные общественные организации. Все вместе мы создали эффективный щит защиты нашей профессии. ТВі, «Левый берег», закон о клевете, история с мелитопольской типографией и много других примеров. Вместе мы победили, поэтому сейчас важно сохранить этот дух журналистского братства и защитить коллег, если владельцы или менеджеры «захотят сделать выводы» относительно «непослушных» коллег после завершения выборов. Мы должны защитить и защитим каждого, кто честно исполнял свой профессиональный долг», - сказал О.Наливайко.

Он сообщил, что следующую конференцию Европейской федерации журналистов планируется провести в Киеве в ноябре 2013 года.