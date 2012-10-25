Партия регионов просит своих оппонентов отказаться от грязных технологий

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-центра Партии регионов.

«Пресс-центр Партии регионов настойчиво просит оппонентов ПР на парламентских выборах отказаться от использования грязных технологий, прекратить всякие провокации, инсинуации, распространение ложной информации о якобы преследования граждан Украины за выражение политических симпатий», - говорится в заявлении.

Также пресс-центр ПР призывает оппонентов «к честному соревнованию на парламентских выборах».