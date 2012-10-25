Партия регионов просит своих оппонентов отказаться от грязных технологий
22:33, 25 октября 2012Политика
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Партия регионов просит своих оппонентов на парламентских выборах отказаться от использования грязных технологий.
Агитационный плакат Партии регионов
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-центра Партии регионов.
«Пресс-центр Партии регионов настойчиво просит оппонентов ПР на парламентских выборах отказаться от использования грязных технологий, прекратить всякие провокации, инсинуации, распространение ложной информации о якобы преследования граждан Украины за выражение политических симпатий», - говорится в заявлении.
Также пресс-центр ПР призывает оппонентов «к честному соревнованию на парламентских выборах».
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