Партия регионов просит своих оппонентов отказаться от грязных технологий

22:33, 25 октября 2012
Политика
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Партия регионов просит своих оппонентов на парламентских выборах отказаться от использования грязных технологий.

Агітаційний плакат Партії регіонів

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-центра Партии регионов.

«Пресс-центр Партии регионов настойчиво просит оппонентов ПР на парламентских выборах отказаться от использования грязных технологий, прекратить всякие провокации, инсинуации, распространение ложной информации о якобы преследования граждан Украины за выражение политических симпатий», - говорится в заявлении.

Также пресс-центр ПР призывает оппонентов «к честному соревнованию на парламентских выборах».

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