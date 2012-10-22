Киевских чиновников заставят пройти обследование у психиатра и нарколога, сообщает «Сегодня».

Устроиться в мэрию или в райадминистрацию в Киеве стало намного сложнее. Если экс-мэр Леонид Черновецкий своих чиновников прогонял через детектор лжи, то теперь кандидаты вынуждены проходить проверку у нарколога, психиатра за 400-500 грн, а их дипломы тщательно проверяют органы, отмечает издание.

Ужесточение требований объясняют борьбой с коррупцией. «КГГА как орган государственной власти обязан выполнять закон о противодействии коррупции. Думаю, что жесткий отбор кандидатов на должности в администрации абсолютно оправдан. Во власти должны работать люди с безупречной репутацией», - сказал заместитель главы КГГА Александр Пузанок.

Но если в других городах можно пройти медосмотр по месту жительства и бесплатно, то в Киеве из этого сделали бизнес, подчеркивает «Сегодня».

Одна справка Ф 133/о обойдется в 400-500 грн, и выдают ее лишь одна-две поликлиники в каждом районе. «Возьмите с собой примерно 500 грн. Сюда входит осмотр у психиатра и нарколога. Правда, придется посидеть в очереди часика полтора», - сообщили в поликлинике Шевченковского района на ул. Пимоненко. Кроме того, придется пройти терапевта, офтальмолога, хирурга, дерматолога, отоларинголога, сделать кардиограмму, и потратить целых 2-3 дня, при этом никакого осмотра никто не проводит.

«Мне пришлось посидеть в очередях три дня. Психиатр и нарколог просто смотрят, не состоишь ли ты на учете, спрашивают, нет ли жалоб, и выдают свой сертификат с печатью. За него берут 48 и 78 грн. Врачи в кабинетах сидят те же, что и в поликлинике. Но если приемы они проводят бесплатно, то тут за то, что заглянут тебе в рот, берут деньги. В итоге я заплатил около 400 гривень», - сказал один из работников мэрии.

При этом в КГГА говорят: случаев, чтобы среди чиновников оказался наркоман или психически больной, не было.

Старожилы мэрии тоже чувствуют себя неспокойно. «При Попове еще никого не уволили, но документы обещают проверить. Вроде бояться нечего. Но...», - говорят в КГГА. Тем более что кроме врачебных справок идет и проверка дипломов -- в вузы направляют запросы с просьбой подтвердить, действительно ли у них учился такой человек. «Только к нам каждую неделю приходит по 20-30 запросов», - подтверждает проректор КНУ Владимир Бугров.

В Киеве официальных заявлений о фальшивках не было. Но теперь людей без оконченного высшего образования в КГГА даже на самые низкие должности не берут, а к дипломам требуют и вкладыши с оценками.

В главке здравоохранения заявляют, что действуют по приказу Минздрава. «Согласно постановлению Минздрава, медосмотры могут быть платные. Медицина не настолько богата, чтобы бесплатно осматривать армию тех, кто хочет устроиться чиновником. Цены согласно тарифам каждой поликлиники», - сообщили в главке.

При этом в своей районной поликлинике пройти такой медосмотр нельзя - врачей не хватает.