Тернопольские перевозчики заявляют, что им запрещают везти свободовцев в Киев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», аналогично в Сумах, Полтаве и Львове, «милиция угрожает предпринимателям. В Тернопольской области налоговыми проверками и лишением лицензий, если те в конце концов осмелятся везти националистов в столицу».

«Таким образом, «Свобода» видит в давлении милиции на перевозчиков препятствия в осуществлении политической деятельности, поскольку среди людей, которые 14 октября должны приехать в Киев, значительная часть является делегатами Съезда объединения, запланированного по завершению Марша борьбы», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, раньше об отказе предоставлять националистам автобусы для поездки в Киев 14 октября на Марш борьбы сообщили перевозчики из Полтавщины, Сумщины и Львовщины, мотивируя это давлением со стороны областного руководства правоохранительных органов.

14 октября участники марша соберутся в 14.00 возле памятника Тарасу Шевченко, где состоится вече. После завершения собрания начнется Марш борьбы, который пройдет по центральным улицам Киева.

Участники марша выйдут с лозунгами защиты национальных, социальных, исторических и гражданских прав украинцев.

Требования участников марша: вернуть звания Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой Украинской нации и провозгласить 14 октября - День создания УПА - государственным праздником.

Вместе с тем народный депутат Украины от КПУ Александр Голуб заявил, что Компартия 14 октября в Киеве проведет акцию «антифашистского и антибандеровского направление». По его словам, акция пройдет на Бессарабской площади возле памятника Ленину.

При этом А.Голуб заверил, что коммунисты не допустят проведения марша ВО «Свобода» на Крещатике.